Ремонт правой стороны путепровода на трассе А-108 начали в Воскресенске

Работы стартовали на путепроводе через железную дорогу у деревни Чемодурово — на 250-м километре федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо». На время ремонта организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Строители сняли слои асфальта на мосту и подходах к нему. В ходе ремонта будут восстановлены цоколи барьерного ограждения, шкафные стенки и переходные плиты, нанесен выравнивающий слой асфальтного покрытия с гидроизоляцией.

Рабочие также отремонтируют опоры и пролеты моста с окраской и заменой резиновых опорных частей балок.

На период ремонтных работ при подъезде к участку реверсивного движения скорость автотранспорта ограничена до 40 километров в час.

Запустить движение по обеим сторонам моста планируют в середине сентября, а полностью ремонт путепровода завершат во втором квартале следующего года.