Ремонт покрытия в 43 дворах проведут в Люберцах в 2026 году
В округе стартовал сезон обновления дворовых территорий. Вместо точечного ямочного ремонта подрядчики будут заменять асфальт целыми участками.
При поддержке регионального правительства удалось увеличить программу ремонта. Метод «больших карт» обеспечивает большую долговечность по сравнению с классическим подходом. Общая площадь обновления составит более 37 тысяч квадратных метров.
Глава округа Владимир Волков отметил, что программа охватит адреса в Люберцах, Дзержинском, Малаховке, Красково, Томилине, Октябрьском и Островцах. Работы уже стартовали на Октябрьском проспекте у дома № 9 и на улице Колхозной у дома № 12.
В этом году в муниципалитете также запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия еще по 35 адресам. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте администрации городского округа.