Ремонт покрытия в 43 дворах проведут в Люберцах в 2026 году

При поддержке регионального правительства удалось увеличить программу ремонта. Метод «больших карт» обеспечивает большую долговечность по сравнению с классическим подходом. Общая площадь обновления составит более 37 тысяч квадратных метров.

Глава округа Владимир Волков отметил, что программа охватит адреса в Люберцах, Дзержинском, Малаховке, Красково, Томилине, Октябрьском и Островцах. Работы уже стартовали на Октябрьском проспекте у дома № 9 и на улице Колхозной у дома № 12.

В этом году в муниципалитете также запланирована полная замена асфальтобетонного покрытия еще по 35 адресам. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте администрации городского округа.