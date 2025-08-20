Ремонт подъездов многоквартирных домов проверили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров проверил выполнение ремонта двух подъездов. Работы на Новомытищинском проспекте проводились в рамках губернаторской программы «Мой подъезд».

Строители заменили в подъездах двери, окна, почтовые ящики, обновили входные группы, напольную плитку в тамбурном пространстве, окрасили стены и потолки, провели монтаж современного энергосберегающего освещения.

Программа «Мой подъезд» — это не просто ремонт, это создание комфортной городской среды, ориентированной на пожелания жителей. активная работа проводилась над тем, чтобы каждый этап был максимально прозрачным, а результат — качественным.

Только за этот год в Мытищах обновлено 50 подъездов, что улучшило условия проживания для тысяч людей.

Рабочим на объекте осталось нанести финальный штукатурный слой у входных дверей, заменить козырьки, залить бетонную площадку на первом этаже.

Завершить работы запланировано до 31 августа.