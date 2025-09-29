Ремонт подъезда в доме № 5 на улице Станционной проверили в Мытищах

Специалисты уложили плитку на стенах и полу первого этажа подъезда. Жители активно участвовали в выборе материалов и стилистики подъезда в целом, что позволило создать уютное и функциональное пространство. Управляющая компания заменила двери на переходных площадках, что значительно улучшило внешний вид и удобство подъезда.

Ремонт выполнен на высоком уровне, жители довольны результатами. Ранее в этом доме уже обновили фасад и заменили окна в местах общего пользования, что также повысило комфорт и безопасность проживания.

Осмотр состояния подъезда провел директор управления жилищно коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов. Участники встречи подчеркнули важность взаимодействия между жителями, управляющей компанией и администрацией для достижения качественных результатов в благоустройстве жилых домов.