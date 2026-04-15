Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
На прошлой неделе специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на десяти региональных дорогах в восьми округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. На некоторых остановках заменили поврежденные элементы конструкций, восстановили остекление, лавочки и урны.
Остановочные павильоны были восстановлены в следующих населенных пунктах:
- на Лихачевском проспекте в Долгопрудном;
- на улице Пушкинской в Дмитрове;
- на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде;
- на улице Коммунистической в Раменском округе;
- на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский;
- на улице Академика Доллежаля в Подольске;
- на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы;
- на улице Совхозной в деревне Пирогово г. о. Мытищи;
- на дороге в деревне Волосово м. о. Чехов.
Павильоны обеспечивают пассажирам защиту от осадков и ветра, а также создают комфортные условия ожидания общественного транспорта в любое время года.
В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора продолжают мониторинг состояния остановок и при необходимости проводят их ремонт.