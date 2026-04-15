Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на десяти региональных дорогах в восьми округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта. На некоторых остановках заменили поврежденные элементы конструкций, восстановили остекление, лавочки и урны.

Остановочные павильоны были восстановлены в следующих населенных пунктах:

на Лихачевском проспекте в Долгопрудном;

на улице Пушкинской в Дмитрове;

на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде;

на улице Коммунистической в Раменском округе;

на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский;

на улице Академика Доллежаля в Подольске;

на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы;

на улице Совхозной в деревне Пирогово г. о. Мытищи;

на дороге в деревне Волосово м. о. Чехов.

Павильоны обеспечивают пассажирам защиту от осадков и ветра, а также создают комфортные условия ожидания общественного транспорта в любое время года.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора продолжают мониторинг состояния остановок и при необходимости проводят их ремонт.