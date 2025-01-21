Ремонт ортопедического корпуса центральной стоматологии начался в Подольске

В Подольске начался капитальный ремонт ортопедического корпуса стоматологической поликлиники в Центральном районе на Красной улице. Подрядчик должен привести в порядок объект за полгода.

«Планируем расширить штат специалистов. Качество диагностики и лечения станет значительно выше. Отмечу, что на время ремонта стоматологические услуги будут оказываться в соседнем корпусе на Революционном проспекте в доме № 9/27», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Рабочие заменят вентиляцию и коммуникации, обновят входную группу, окна, благоустроят прилегающую территорию. В учреждении отремонтируют кабинеты и откроют новые. Все помещения оборудуют современной техникой.

Ранее в корпус на Революционном проспекте поставили новое оборудование для внутриротового сканирования при зубном протезировании. Процедура — аналог традиционной слепочной массы. Сканирование дает более высокую точность, сокращает сроки лечения и повышает чистоту в отделении.

Для записи установлена новейшая телефонная станция, с помощью которой операторы могут отслеживать входящие звонки. Во взрослое и детское отделения на Кирова, 7, можно записаться по номеру 122 или на сайте. Новый телефон для Подольских отделений: 8 (495) 492-90-06.