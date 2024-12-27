Ремонт нескольких отделений завершили в роддоме Подольска

Ремонтные работы продолжались в течение двух с половиной месяцев. Специалисты привели в порядок гинекологическое отделение, женскую консультацию и регистратуру.

В регистратуре отремонтировали санузлы, пол и потолки, заменили двери. Все использованные материалы соответствуют современным требованиям. В женской консультации теперь появились светлые уютные коридоры, в которых установлены удобные лавочки. Есть даже детская игровая зона.

На третьем этаже здания, где расположено гинекологическое отделение, отремонтировали палаты, коридоры и установили новые двери.

В 2024 году в гинекологических отделениях Подольского роддома было выполнено более семи тысяч операций, в том числе 213 высокотехнологичных. В дневном стационаре прошли

лечение 1605 пациенток.

В области действует программа «Здоровье Подмосковья», одна из старейших в регионе. Реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев. В ее рамках строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.