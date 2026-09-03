Ремонт на улице Веры Волошиной проверили в Мытищах

Жители обозначили вопросы, которые по их мнению стоит решить до окончания капитального ремонта. Подрядной организация выслушала просьбы касаемо доводчиков на дверях в местах общего пользования, а также по облицовке балконов.

Заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Гореликовым, представителями фонда капитального ремонта, подрядной организации и управления жилищно-коммунального хозяйства проинспектировали ход работ по капитальному ремонту первого корпуса дома № 22 на улице Веры Волошиной.

«Все озвученные вопросы мы приняли во внимание — подрядчик учтет их при выполнении работ», — отметил Александр Хаюров.

Основные работы на фасаде дома планируют завершить до 15 сентября. Полностью закончить ремонт и освободить территорию подрядчик должен в 20 числах сентября. После, Администрация и жители проверят повторно устранены ли замечания и выполнен ли ремонт в полной объеме.