Ремонт музыкальной школы в Электростали близится к завершению первого этапа

В городе Электросталь на улице Николаева, 11, специалисты активно занимаются ремонтом местной музыкальной школы. На данный момент большая часть работы сосредоточена на крыше здания.

Специалисты полностью демонтировали старую кровлю и установили новую стропильную систему, которую сейчас закрывают металлочерепицей. Готовность этого этапа работ составляет примерно 60%. Ожидается, что работы по кровле завершат в течение двух недель.

Параллельно идет утепление фасада: рабочие монтируют минеральную вату, чтобы затем заштукатурить и покрасить поверхность. Внешняя отделка будет выполнена в спокойных бежевых и коричневых оттенках.

Внутри здания рабочие обшивают стены огнезащитными плитами, монтируют звукоизоляцию в музыкальных классах и возводят перегородки будущих кабинетов. Эти этапы обеспечат комфорт и безопасность учеников.

Все ремонтные работы планируют завершить до конца 2026 года.