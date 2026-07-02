Ремонт музыкальной школы в Электростали близится к завершению первого этапа
В городе Электросталь на улице Николаева, 11, специалисты активно занимаются ремонтом местной музыкальной школы. На данный момент большая часть работы сосредоточена на крыше здания.
Специалисты полностью демонтировали старую кровлю и установили новую стропильную систему, которую сейчас закрывают металлочерепицей. Готовность этого этапа работ составляет примерно 60%. Ожидается, что работы по кровле завершат в течение двух недель.
Параллельно идет утепление фасада: рабочие монтируют минеральную вату, чтобы затем заштукатурить и покрасить поверхность. Внешняя отделка будет выполнена в спокойных бежевых и коричневых оттенках.
Внутри здания рабочие обшивают стены огнезащитными плитами, монтируют звукоизоляцию в музыкальных классах и возводят перегородки будущих кабинетов. Эти этапы обеспечат комфорт и безопасность учеников.
Все ремонтные работы планируют завершить до конца 2026 года.