Ремонт моста на Ленинградском шоссе начался в Химках

Пешеходный мост отремонтируют на Ленинградском шоссе вблизи остановки «Монумент» и надземного перехода на перекрестке улиц Горшина, 9 Мая и Юбилейного проспекта в Химках. Работы проведут по просьбам жителей.

Планируется, что у моста отремонтируют бетонные поверхности, укрепят откосы, построят новые лифты и обновят систему освещения. На время ремонта лестничных пролетов рабочие соорудили деревянную конструкцию. Также здесь возведут надземный переход у торгового центра «Лига».

Чтобы жители смогли безопасно пересекать проезжую часть на этом участке, специалисты организуют новую схему дорожного движения для временных наземных переходов в районе Юбилейного проспекта и со стороны улицы 9 Мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что новую дорогу до трассы М-9 в Истре откроют в декабре.

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