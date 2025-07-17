Ремонт многоквартирного дома на улице Дзержинского начали в Воскресенске

Масштабные работы по обновлению жилых зданий продолжаются в городском округе. Рабочие приступили к ремонту фасада в доме № 15 по улице Дзержинского.

На объекте трудятся три специалиста подрядной организации. Два месяца назад завершили капитальный ремонт кровли. Начальник участка Федор Магомедов рассказал, что на фасаде применяется тонкий штукатурный слой. В дальнейшем будет нанесено декоративное покрытие с окраской.

В ближайшее будут выполнены работы по усилению фундамента, ремонту отмостки, замена окон в подъездах, дверных блоков и балконов. Завершить ремонт планируют в начале августа.

В рамках региональной программы в 2025 году в Воскресенске проведут капитальный ремонт 243 многоквартирных домов. В них выполнят 904 вида работ: ремонт фасадов и кровли, внутренних инженерных коммуникаций с установкой общедомовых узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии и горячего водоснабжения.