Ремонт левой стороны путепровода на трассе А-108 завершили в Воскресенске

Планово-предупредительные работы продолжаются на путепроводе через железную дорогу возле деревни Чемодурово федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо». Рабочие отремонтировали левую половину моста и готовят приступить к правой.

Специалисты полностью сняли старое покрытие до балки пролетного строения, уложили выравнивающий слой из бетона, нанесли гидроизоляцию, а затем два слоя литого асфальта. Цоколь барьерного ограждения заменили.

На время ремонта путепровода организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором.

Проезд по трассе А-108 планируют открыть уже в сентябре. Затем дорожники приступят к работам внизу. Там восстановят бетонные поверхности в местах, где оголилась арматура, очистят ее от ржавчины и нанесут защитный слой для предотвращения коррозии. Также будут обустроены откосы укрепления моста.