Ремонт крыши дома на улице Краснофлотской в Красноармейске завершат в сентябре

Капитальный ремонт крыши дома № 13 на Краснофлотской улице в Красноармейске подходит к концу. Окончание работ запланировано в начале сентября, сообщили в МинЖКХ Московской области.

Девятиэтажка была построена в 1984 году, в ней находятся 54 квартиры.

Площадь крыши составляет 630 квадратных метра. На ней строители разобрали старое покрытие и вмонтировали новый кровельный пирог, также было проведено устройство двуслойной гидроизоляции. Подрядчик уделил внимание модернизации вентиляционных шахт и выходам на крышу, а также отремонтировал парапет и установил новые ограждения.

В ведомстве отметили, что на данный момент осталось заменить систему внутреннего водостока.

Жителям Подмосковья напомнили, что проверить включение дома в программу капремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте.