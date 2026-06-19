Ремонт кровли в корпусе «Солнышко» близится к завершению

Ремонт кровли дошкольного корпуса «Солнышко» школы имени Попова скоро будет закончен. Проведенные недавно дожди не привели к протечкам, что свидетельствует о хорошем качестве проведенных работ.

Проблема с протекающей крышей беспокоила на протяжении нескольких лет. Сначала отремонтировали правый корпус, но вскоре протечки появились и в левом крыле. В прошлом году специалисты составили дефектную ведомость и смету. В апреле текущего года выбрали подрядчика, который приступил к ремонту.

На время работ около ста воспитанников и сотрудников перевели в корпус «Сказка». Процесс контролировали специалисты МБУ «ЖКХ и благоустройство».

Представитель подрядчика Феликс Стрежнев рассказал, что сначала полностью демонтировали старую кровлю. Затем отремонтировали примыкания, так как на одном крыле они отслоились. Заменили четыре сливные воронки и полностью отремонтировали один водосток. Сейчас проверили всю систему, она работает исправно.

Когда установится сухая погода, положат второй завершающий слой. По технологии крышу нужно просушить минимум сутки, а лучше двое, чтобы избежать проблем с качеством. Материалы использованы от производителя «Технониколь» и доставлены напрямую с завода. Подрядчик дает гарантию на работы и материалы до 10 лет.

Качество ремонта проверили заместитель главы округа Александра Шкуренко, директор образовательного комплекса Галина Шик и руководство дошкольного отделения. Шкуренко отметила, что ремонт кровли детского сада «Солнышко» был одним из самых важных обращений жителей, и ему уделили особое внимание.