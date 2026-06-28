Ремонт кровли и фасада начали в ДК поселка Большевик в Серпухове

В Доме культуры поселка Большевик в Серпухове начали капитальный ремонт кровли и фасада. Здание постройки 1963 года является центром притяжения для жителей округа: здесь работают 16 кружков, которые посещают 368 участников, а количество зрителей за год превышает 23 тысячи человек.

В Доме культуры также занимаются хореографией, вокалом, театральным искусством, рисованием, работают клубы по интересам.

За годы существования кровля здания пришла в негодность — она протекала, что привело к повреждению фасада и нарушению теплоизоляции. Сейчас объект обновляют в рамках Народной программы «Единой России». Работы идут сразу на двух фронтах.

На кровле подрядчик монтирует новые стропила, следующим этапом станет укладка гидроизоляции и металлочерепицы. На фасаде ведется демонтаж старого пенопластового слоя, затем бригада перейдет к утеплению, штукатурке и покраске. Цветовые решения пока на утверждении, но главная задача — сохранить исторический облик здания.

«Завершить все работы планируем к середине августа — к новому творческому сезону», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.