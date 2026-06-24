Ремонт кровли дома в поселке Новостройка завершили в Богородском округе

В Богородском городском округе подведены итоги очередного этапа программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. На этот раз объектом пристального внимания специалистов стал жилой дом № 8, расположенный в поселке Новостройка.

Подрядная организация завершила комплексный ремонт скатной крыши здания, построенного еще в 1960 году. Проведенные работы имеют огромное значение для комфорта проживания десятков семей.

Специалисты обновили конструкцию площадью, превышающей 480 квадратных метров. Работы выполнялись с применением современных материалов и технологий, что гарантирует долговечность результата. В ходе капитального ремонта подрядчик произвел полный демонтаж пришедшей в негодность старой кровли и осуществил замену всех ключевых элементов крыши. В первую очередь, было заменено финишное кровельное покрытие на более надежное и устойчивое к атмосферным осадкам. Кроме того, была полностью перебрана стропильная система — несущий каркас крыши теперь соответствует всем нормам прочности и способен выдерживать значительные снеговые нагрузки, характерные для региона.

Особое внимание было уделено герметичности и энергоэффективности. В рамках контракта подрядчик заменил слуховые окна, которые теперь обеспечивают необходимый уровень естественного освещения и проветривания. Чердачное помещение было основательно утеплено с использованием экологически чистой минеральной ваты, что позволит существенно снизить теплопотери и сократить расходы жильцов на отопление в зимний период.

Для безопасности жителей и предотвращения схода снежных масс на крыше были смонтированы специальные защитные элементы: надежные снегозадержатели и кровельные ограждения. Также выполнены работы по обновлению системы водостоков и вентиляционных шахт, что обеспечивает отвод влаги и предотвращает образование наледи.

Согласно отчетам технического надзора, новая система гидроизоляции гарантирует полную защиту внутренних помещений от протечек даже во время затяжных ливней или весеннего таяния снега. Современная вентиляция чердачного пространства исключает риск скопления конденсата и, как следствие, промерзания перекрытий в морозы. Жители дома уже оценили положительные изменения, а управляющая компания приняла объект без замечаний.