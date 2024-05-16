Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове | 360°

16 мая 2024, 14:44
Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове
Капитальный ремонт скатной кровли начался в доме № 14 в микрорайоне Морозовка в деревне Льялово. Работы проводятся по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов.
«В доме выполнят замену стропильной системы и шиферной кровли на металлочерепицу, утепление чердачного перекрытия, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, устройство ограждения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.
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Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Солнечногорск
Ремонтные работы
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