Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 14:44 Ремонт кровли дома № 14 начался в Льялове ООО «Лидер-Строй»

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Капитальный ремонт скатной кровли начался в доме № 14 в микрорайоне Морозовка в деревне Льялово. Работы проводятся по региональной программе капремонта общего имущества многоквартирных домов.

«В доме выполнят замену стропильной системы и шиферной кровли на металлочерепицу, утепление чердачного перекрытия, ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, устройство ограждения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

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Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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