Ремонт кровли дома на улице Станционной в Люберцах завершат в августе

В первом корпусе дома № 3 на улице Станционной выполнено около 90% работ по замене кровельного покрытия. Завершить ремонт планируется до конца августа 2026 года.

Ход работ на объекте проверил заместитель главы городского округа Люберцы Александр Хаюров совместно с представителями Фонда капитального ремонта и Министерства чистоты.

На сегодняшний день специалисты завершили укладку второго слоя кровельного полотна. В ближайшее время подрядная организация выполнит устройство примыканий и проведет финальные работы на крыше.

Александр Хаюров отметил, что в ходе ремонта были зафиксированы случаи повреждения четырех квартир. По каждому обращению составлены акты, а подрядчик обязан устранить последствия — провести восстановительные работы или компенсировать причиненный ущерб.

До полного решения всех вопросов с жителями приемка объекта проводиться не будет.