Ремонт кровли дома детского творчества проведут в поселке Смирновка в Солнечногорске

В поселке Смирновка городского округа Солнечногорск подрядная организация приступила к капитальному ремонту кровли Дома детского творчества «Буревестник». 17 июня депутат Совета депутатов фракции «Единая Россия» Александр Болтенков, руководитель территориального отдела Кривцовское-Смирновское Евгения Атаева и родители воспитанников ознакомились с объемом и графиком работ.

Проект предусматривает демонтаж старого покрытия, утепление, заливку бетоном и установку водостоков. Площадь ремонтируемой кровли составляет 400 квадратных метров, завершить работы планируют в июле текущего года.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина подчеркнула: «В „Буревестнике“ занимаются порядка 300 ребят — и наша задача сделать так, чтобы условия для их творчества и развития были достойными. Совместно с депутатами и родителями будем контролировать ход и качество работ». В 2026 году, помимо капитального ремонта в Смирновке, также проведут текущий ремонт в восьми детских садах и семи школах округа.