Ремонт кровли 12 домов завершили в микрорайоне Ногина в Серпухове

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в микрорайоне Ногина. Специалисты закончили кровельные работы на 12 объектах на улице Дзержинского.

На 2025 год запланирован ремонт фасада этих зданий, чтобы улучшить теплоизоляцию и сделать их более привлекательными.

На улице Фрунзе отремонтирована кровля на двух домах, работы еще над тремя крышами завершатся на ближайшей неделе. После этого начнется утепление помещений и обустройство удобных дорожек во дворах.

В рамках программы капитального ремонта в Серпухове обновили уже 35 крыш, ведется ремонт еще на 14 объектах. Подрядчики используют в работе профнастил, что гарантирует надежность и долговечность кровельного покрытия.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизации системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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