Ремонт кровель и фасадов домов в Люберцах завершат к осени

В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. До конца года планируется обновить 181 здание, а часть работ уже идет на 36 объектах.

В округе ведутся работы по обновлению жилого фонда. Подрядные организации ремонтируют кровли, фасады и внутридомовые инженерные системы. Основной объем задач распределен между несколькими десятками многоквартирных домов, включенных в действующую программу.

Перечень зданий формировался на основе обращений жителей и данных управляющих компаний, которые проводили обследование состояния домов. Такой подход позволил определить приоритетные объекты и определить виды необходимых работ для каждого дома.

Начальник управления ЖКХ администрации г. о. Люберцы Владимир Караваев отметил, что график выполнения работ находится под контролем.

«На этот год в городском округе Люберцы запланировано отремонтировать 181 многоквартирный дом по таким категориям, как ремонт кровель, ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем. Всем подрядным организациям, которые сейчас выполняют кровельные работы на многоквартирных домах, поставлена задача — завершить все работы до сентября 2026 года», — отметил он.

Отдельное внимание уделяется объектам, включенным в план следующего периода. В 2026 году предстоит привести в порядок 134 дома, где в первую очередь заменят кровли. Подготовка к этим работам уже ведется.

Завершить капитальный ремонт всех запланированных домов в округе планируется до конца текущего года.