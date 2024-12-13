Ремонт кожно-венерологического диспансера завершили в Ногинске

Возобновило работу кожно-венерологическое диспансерное отделение после капитального ремонта. Работы проводились по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».
Кожно-венерологическое диспансерное отделение открылось после капитального ремонта. Работы длились полгода. Само здание было введено в эксплуатацию в 2004 году. Два года назад был отремонтирован первый этаж. Сейчас обновили второй и третий этажи. Здесь расположены лаборатория, физиотерапевтические кабинеты, административный и хозяйственный кабинеты, стационар.
Заведующая отделением Ольга Раснюк рассказала, что врачам и медперсоналу теперь стало работать гораздо комфортнее. Новое оборудование, мебель, обновленные нарядные кабинеты — всё это создает хорошее настроение и врачам, и пациентам. По словам главного врача Ногинской больницы Сергея Лившица в ближайшее время завершатся работы по модернизации приемно-диагностического отделения с операционным блоком травмоцентра в стационаре № 1. Всё эти объекты отремонтированы по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».
Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новую поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют в 2026 году. Медучреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, будет оснащено современным оборудованием и обслуживать более 43 тысяч пациентов, в том числе 10 500 детей.
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