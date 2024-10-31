Сегодня 14:25 Андрей Воробьев: новую поликлинику на 2-й Глуховской улице в Ногинске откроют в 2026 году Губернатор Воробьев рассказал о строительстве поликлиники в Ногинске 0 0 0 Фото: Фото: Александра Степанова Подмосковье

Андрей Воробьев

Поликлиники

Медицина

В микрорайоне Заречье на улице 2-я Глуховская строится трехэтажная поликлиника в форме овала с шахматным размещением блоков и уютным внутренним двориком. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медучреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, будет оснащено современным оборудованием и обслуживать более 43 тысяч пациентов, в том числе 10 500 детей.

«В каждом муниципальном образовании, в частности, в Ногинске, важное значение имеет модернизация здравоохранения. Особенно первичное звено. Очень рассчитываем, что строители не подведут, и через год и один месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будет на самом высоком уровне. Параллельно со строительством мы сейчас активно ищем врачей», — подчеркнул Воробьев. По словам губернатора, по президентскому проекту также продолжается строительство областной больницы в Балашихе. Она будет рассчитана более чем на тысячу коек. на более 1000 коек. Медучреждение откроется в 2027 году.

Проект в Ногинске реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и сейчас готовность объекта достигла 20%. Сдать здание планируют в декабре 2025 года, а открытие запланировано на март 2026-го.

Новая поликлиника крайне необходима: взрослое население Ногинска прикреплено к двум медучреждениям, расположенным на расстоянии 7,5 километра друг от друга, одно из которых построено 100 лет назад и не соответствует современным требованиям. В нем нет просторной входной зоны, комфортных зон ожидания и условий для людей с ограниченными возможностями. Детская поликлиника размещена в приспособленном здании без рентген-кабинета, лаборатории, стационара и кабинета эндоскопии, а также без доступной среды для маломобильных граждан.

«У нас большой износ всех зданий поликлиник, поэтому назрела необходимость в строительстве современного медучреждения. И вот благодаря губернатору и его команде родился такой уникальный проект. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену для взрослого населения и 150 — для детей», — уточнила исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ МО «Ногинская больница» Сильвия Парастаева.

В новом здании между взрослым и детским подразделениями предусмотрен диагностический блок с рентгенографией, маммографией, КТ и МРТ, что позволит пациентам пройти все исследования, не покидая поликлинику. Соответствуя региональному стандарту, поликлиника будет иметь удобную планировку, безбарьерную среду и понятную навигацию. Также на прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха, детскую площадку и проведут озеленение. Руководитель проекта компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалев сообщил, что сейчас завершен этап строительства цокольного этажа, и началась установка вертикальных конструкций первого этажа. По его словам, поликлиника будет уникальным сооружением с оригинальной архитектурой и внутренним двором.