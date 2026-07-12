Ремонт конференц-зала в центральной библиотеке Дзержинского завершат в августе

В городском округе Люберцы продолжается плановая модернизация контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. В 2026 году запланировано обновление объектов по 45 адресам.

В ходе реализации мероприятий специалистами при необходимости обустраиваются отсеки для бункеров, выполняется замена каркасных элементов и профилированных листов. Кроме того, по двум адресам в населенном пункте Островцы будут установлены новые контейнерные площадки — на улице 2-я Лесная и на улице Заводская у дома 21/1. Обустройство данных объектов осуществлено по обращениям жителей, поступившим в ходе выездных администраций.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что ранее на 735 контейнерных площадках смонтирована система видеонаблюдения, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать их состояние и предотвращать перенакопление отходов.

В настоящий момент работы активным образом ведутся в микрорайоне Дзержинский и поселках округа. С полным адресным перечнем объектов можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.