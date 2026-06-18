Ремонт ям провели на региональных трассах в Воскресенске

На 13 региональных дорогах городского округа Воскресенск специалисты Мосавтодора провели работы по содержанию. В Министерстве транспорта Московской области отметили, что для обеспечения комфортного и безопасного передвижения жителей в летний период дорожники выполнили опиловку, окос травы, а также отремонтировали ямы и элементы инфраструктуры.

На улицах Федотовской и Зелинского ликвидировали ямы, вдоль улицы Федотовской опилили ветви деревьев, а на улице Гиганта провели окос травы. Знаки отремонтировали на улице Победы в селе Конобеево, а светофор — на улице Центральной в деревне Юрасово.

Траву окосили на двух дорогах в деревне Глиньково и на улице Ленинской в деревне Щельпино. Дефекты покрытия устранили на улице Центральной в деревне Губино, на улице Набережной в деревне Ратмирово и на дорогах в деревнях Исаково и Лидино — теперь путь к домам и местам притяжения стал комфортнее. Также дорожники опилили ветви деревьев на улице Ленинской в поселке городского типа Цюрупы и на дороге в поселке Виноградово.