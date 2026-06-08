Ремонт и уборку во дворах жилых домов провели еще в 6 округах Подмосковья

Инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья контролирует содержание дворов, общественных и придомовых территорий. С 1 по 5 июня работы провели в ряде муниципалитетов.

В Сергиевом Посаде отремонтировали участки кровли дома № 82 на 1-й Рыбной улице. В Пушкино установили малые архитектурные формы возле дома № 4 в Ивантеевке на улице Дзержинского. В свою очередь, в Ленинском округе убрали подъезды в доме № 1 на Новом шоссе в Дрожжино.

Также за этот период в Лобне заменили задвижки на инженерных узлах в доме № 7 на Лобненском бульваре. Транзитный трубопровод холодного водоснабжения отремонтировали в доме № 10 на улице Спортивной в Дзержинском.

Кроме того, в Красногорске провели уборку на придомовой территории около дома № 3 по Ильинскому шоссе.