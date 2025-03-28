Ремонт хирургического отделения областной больницы в Подольске начнут в 2025 году

В этом году в Подольской областной клинической больнице начнется капитальный ремонт хирургического отделения по адресу улица Кирова, дом № 38. А в Климовске обновят инфекционный корпус Обособленного структурного подразделения № 5.

Об этом во время выступления с докладом о результатах работы за 2024 год заявил глава Подольска Григорий Артамонов. Он отметил, что округ сделал большой шаг вперед.

«Одним из самых значимых событий стало открытие нового офтальмологического отделения с дневным стационаром. Его возглавил профессор Алексей Егоров по приглашению главного врача Подольской областной клинической больницы Вардана Геворкяна», — сказал руководитель муниципалитета.

Благодаря модернизации медучреждений в прошлом году в Подольске свыше 124 тысяч жителей прошли диспансеризацию, врачи провели более 38 тысяч профилактических осмотров. По программе «Здравоохранение Подмосковья» больницы округа получили свыше 250 современных медицинских аппаратов. Большую часть оборудования передали в Подольскую детскую больницу.

В Климовске обновили стоматологию, поликлинику и родильный дом, в поселке Железнодорожный отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт.

Отметим, что в прошлом году 16 врачей из Подольска стали лауреатами премии «Подмосковный врач». Это терапевты, хирурги, онкологи, акушеры-гинекологи и специалисты других направлений. Помимо этого, в округ привлекли 45 молодых медиков, свыше сотни студентов обеспечили стипендиями. Еще 90 медицинских работников в Подольске получили государственную финансовую поддержку.