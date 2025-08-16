Ремонт хирургического корпуса в Пушкино планируют завершить в 2026 году

В 2026 году планируют завершить капитальный ремонт хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Об этом сообщили представители администрации округа и подрядной организации после проверки хода работ.

Хирургический корпус, построенный в 1960‑е годы, занимает порядка шести тысяч квадратных метров и считается одним из старейших в округе. По плану после реконструкции здание станет одним из самых современных в системе местного здравоохранения: здесь разместят экстренное хирургическое отделение, травматологическое и отоларингологическое отделения, заново оборудованное отделение реанимации по современным стандартам, а также централизованный операционный блок для плановых и экстренных вмешательств.

Работы по ремонту начались в 2023 году. В связи с низкими темпами работ контракт с прежним подрядчиком был расторгнут, сейчас происходит передача объекта и объемов выполненных работ новому подрядчику. Ведутся проектно‑изыскательские работы и прохождение экспертизы в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».