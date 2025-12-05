Ремонт главного корпуса Воскресенского колледжа завершат до конца 2025 года

Строительная готовность учреждения превысила 90%. В здании на Ленинской улице проводят капитальный ремонт.

Сейчас представители подрядчика — строительной компании «Молния» — завершают работы над фасадом. Также они занимаются благоустройством прилегающей территории.

Во дворе установили новую спортивную площадку. На ней уложили специальное покрытие.

Отделка продолжается на первом этаже здания. Рабочие красят стены и укладывают линолеум в учебных помещениях, актовом и спортивном залах.

Уже завершили работы на втором, третьем и четвертом этажах. Специалисты собирают и расставляют новую мебель.

На стройплощадке работают более 100 специалистов. Завершить капитальный ремонт планируют в конце декабря.

Отметим, что работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».