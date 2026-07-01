Ремонт гимназии №23 в Химках идет с опережением графика

В гимназии №23 в городском округе Химки продолжается капитальный ремонт. Сейчас готовность здания составляет 78%. Строители завершают чистовую отделку, монтируют инженерные системы, закрывают фасад и кровлю, а также благоустраивают территорию вокруг.

Общая площадь обновленной гимназии превысит 2,3 тысячи квадратных метров. После ремонта школа сможет принять более 850 учеников. Здание было построено еще в советское время и давно нуждалось в серьезном обновлении.

На каждом этапе решения обсуждают с педагогами и родителями. Их мнение учитывают при выборе отделочных материалов и планировке классов. Гимназия после ремонта должна стать не просто учебным корпусом, а местом, где детям комфортно находиться.

Работы ведутся в рамках программы капитального ремонта образовательных учреждений. Контроль за ходом строительства остается постоянным. Следующая проверка назначена через две недели. Подрядчик обещает к тому моменту выйти на 85% готовности.

Родители довольны темпами ремонта и подчеркивают важность соблюдения сроков, чтобы дети смогли начать учебный год в новой гимназии. Учителя уже обсуждают, как расставить мебель в новых кабинетах. До начала учебного года осталось меньше двух месяцев.