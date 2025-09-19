Ремонт газовой магистрали завершат в Мытищах в кратчайшие сроки

Ход работ на улице Центральной проверил заместитель главы округа Александр Хаюров. Временное отключение газа затронуло около 100 домовладений, но подача газа будет восстановлена в ближайшее время.

После завершения работ запланирован обход с целью пуска оборудования, проверки на герметичность. Будет проведен инструктаж по безопасному пользованию газом в быту. Заменят и отключающие устройства, что важно для безаварийной работы системы и бесперебойного снабжения газом.

Модернизация газовой инфраструктуры станет частью программы капитального ремонта и технического обслуживания сетей, а также важным этапом масштабной программы капитального ремонта и планового технического обслуживания газораспределительных сетей. Новое оборудование повысит надежность и безопасность газоснабжения, снизит риски аварий и обеспечит стабильную подачу газа.



Жители деревни Коргашино могут узнать о сроках проведения работ и возобновлении подачи газа по телефону аварийно-диспетчерской службы: +7 (498) 687-47-04 (добавочный 03086).