Ремонт фасада начался в стоматологическом отделении в Подольске
В подольском отделении Домодедовской стоматологической поликлиники начались работы по капитальному ремонту фасада здания. Главврач Михаил Каюгин сообщил, что планируют завершить ремонт до конца осени, при этом прием пациентов продолжается в штатном режиме.
По словам Каюгина, в течение года в учреждении велась большая работа по обновлению внутренних помещений. В январе начали ремонт внутри помещения, обновили холлы, увеличили количество кресел, привели в порядок рентген‑оборудование, дополнительное оборудование было установлено. Весной также проводился косметический ремонт — два этажа здания полностью обновили.
Отделение оказывает услуги по протезированию, в том числе льготное зубопротезирование. Особое внимание оказывается участникам специальной военной операции — они могут получить помощь по программе губернатора «Бесплатное протезирование», подчеркнул главврач.
В соседнем здании стоматологического отделения также готовятся к ремонту: в настоящий момент идут проектно‑сметные работы.
«На данный момент уже отыгран аукцион на поставку медицинского оборудования, идет подбор медицинской мебели и осуществляется проектно‑сметная работа, которая позволит нам начать работы для того, чтобы не создать каких‑либо препятствий для лечения пациентов», — добавил Михаил Каюгин.
Завершение ремонта фасада запланировано до конца осени, при этом работа поликлиники и прием пациентов не будут прерываться.