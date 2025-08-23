Ремонт фасада начался в стоматологическом отделении в Подольске

Фото: 360.ru

В подольском отделении Домодедовской стоматологической поликлиники начались работы по капитальному ремонту фасада здания. Главврач Михаил Каюгин сообщил, что планируют завершить ремонт до конца осени, при этом прием пациентов продолжается в штатном режиме.

По словам Каюгина, в течение года в учреждении велась большая работа по обновлению внутренних помещений. В январе начали ремонт внутри помещения, обновили холлы, увеличили количество кресел, привели в порядок рентген‑оборудование, дополнительное оборудование было установлено. Весной также проводился косметический ремонт — два этажа здания полностью обновили.

Отделение оказывает услуги по протезированию, в том числе льготное зубопротезирование. Особое внимание оказывается участникам специальной военной операции — они могут получить помощь по программе губернатора «Бесплатное протезирование», подчеркнул главврач.

В соседнем здании стоматологического отделения также готовятся к ремонту: в настоящий момент идут проектно‑сметные работы.

«На данный момент уже отыгран аукцион на поставку медицинского оборудования, идет подбор медицинской мебели и осуществляется проектно‑сметная работа, которая позволит нам начать работы для того, чтобы не создать каких‑либо препятствий для лечения пациентов», — добавил Михаил Каюгин.

Завершение ремонта фасада запланировано до конца осени, при этом работа поликлиники и прием пациентов не будут прерываться.

