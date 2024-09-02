Ремонт двух многоквартирных домов в Мытищах завершат в октябре

Специальная комиссия проверила ход ремонта двух домов в Мытищах. Обходы проходят в округе на еженедельной основе.

Инспектировали капитальный ремонт представители администрации, управляющих компаний, профильные служб и местные жители. Проверили дома по двум адресам. На Станционной улице во втором корпусе дома № 5 строители занимаются заменой кровли. Готова стяжка, сейчас рабочие утепляют чердак. Завершение ремонта запланировано на начало октября.

На 1-й Крестьянской улице, в доме № 2, корпус 1 строители утепляют фасад. Работы ведутся с конца июля и по прогнозам подрядчика завершится ремонт в конце октября.

«Мы продолжаем плановые работы по ремонту и утеплению многоквартирных домов. В первую очередь они направлены на энергоэффективное прохождение отопительного периода. Но при этом, мы всегда реализуем комплекс мер. На сегодняшний день по всем объектам полностью укомплектованы бригады. Фонд капитального ремонта со своей стороны также осуществляет надзор по качеству», — прокомментировал заместитель главы городского округа Мытищи, Иван Яськив.

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