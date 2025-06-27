Ремонт еще двух дорог начали в Подольске

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты приступили к ремонту участков на улице Матросской и в деревне Северово.

На дороге в деревню Северово обновят участок длиной более 1,5 километра. На улице Матросской уже демонтировали старое покрытие и скоро начнут укладывать новый асфальт. Площадь ремонта составит более 10 тысяч квадратных метров.

При выборе дорог для ремонта особое внимание уделяют маршрутам, которые ведут к важным социальным объектам: школам, больницам, спортивным комплексам и другим учреждениям.

Всего в текущем году в городском округе отремонтируют 11 региональных дорожных участков общей протяженностью около 14 километров.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.