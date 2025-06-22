Ремонт дошкольного отделения гимназии № 2 проверили в Чехове

Первый заместитель главы муниципального округа Денис Разуваев и профильные специалисты проверили ремонт дошкольного отделения гимназии № 2. В учреждении утеплили стеновые панели на первом этаже, что сократить теплопотери.

Денис Разуваев проверил содержание здания и прилегающей территории.

«В рамках муниципальной программы „Образование“ в учреждении заменили окна. Конструкции оборудовали москитными сетками, а также специальным механизмом для сохранения тепла в зимний период. Это обеспечит комфортную температуру в помещении и высокую звукоизоляцию во время занятий по музыке», — отметил первый заместитель главы Денис Разуваев.

Территория находится в надлежащем состоянии: озеленение соответствует сезону, произведен покос травы, зеленые насаждения оформлены.

Дошкольное отделение посещают 155 детей в возрасте от двух до семи лет из деревень Оксино и Новоселки.