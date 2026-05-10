Ремонт дорожного покрытия проверили на улице Красный Поселок в Мытищах

В Мытищах 7 мая организовали контрольную проверку качества ремонта дорожного покрытия на улице Красный Поселок. Участок протяженностью 744 метра начинается от улицы Веры Волошиной в Перловке и ведет к Благовещенской церкви.

Ремонт дорожной инфраструктуры на этом участке начался 22 апреля.

«Эта инициатива стала частью комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и комфортных условий для автомобилистов и пешеходов», — отметил главный инспектор отдела организации дорожного движения «Управление транспорта и дорожного хозяйства Мытищ» Александр Золотухин.

На дороге меняют асфальтобетонное покрытие. Общая площадь работ, включая проезжую часть, тротуары и автобусные остановки, составит более шести тысяч квадратных метров.

«Ремонт улицы Красный Поселок проходит в рамках программы дорожных работ в Мытищах на 2026 год. Мы придерживаемся комплексного подхода, утвержденного министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Помимо замены асфальта восстанавливаем тротуары, обновляем бордюры, приводим в порядок автобусные остановки», — сообщил заместитель директора «Управление транспорта и дорожного хозяйства Мытищ» Владислав Зацепин.

Все работы идут в плановом режиме и будут завершены во втором квартале этого года. Глава округа Юлия Купецкая ранее отмечала, что всего в этом году приведут в порядок 21 дорогу. Адреса опубликованы на официальном сайте администрации.