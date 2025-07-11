Ремонт дорожного покрытия проверили на проспекте Астрахова в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов провел выездное оперативное совещание на месте проведения ремонта дороги на проспекте Астрахова.

Ремонтные работы ведутся по многочисленным обращениям жителей, которые отмечали необходимость повышения безопасности на участке Проектируемого проезда № 6447. В частности, специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа занимаются обустройством асфальтобетонных искусственных дорожных неровностей — «лежачих полицейских». Эти меры направлены на ограничение скоростного движения автомобилей в местах с интенсивным пешеходным трафиком.

Андрей Гореликов лично осмотрел ход работ, проконтролировал качество укладки асфальта и соответствие выполненных мероприятий техническим требованиям. Он отметил, что создание таких элементов дорожного оборудования позволит значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий и повысить уровень безопасности для жителей и гостей Мытищ.

Работы на проспекте Астрахова планируется завершить в ближайшее время, после чего будет проведен дополнительный мониторинг эффективности принятых мер. Администрация округа продолжит работу по улучшению дорожной инфраструктуры с учетом мнения жителей и требований безопасности.