Ремонт дорожек и проездов начался во дворе домов на Гаражной улице в Химках

Модернизация дворовой инфраструктуры продолжается в Химках. Сейчас работы проводят в Луневском.

Обновления идут во дворе домов № 1, № 3, № 4, № 5, № 8 и № 9 на Гаражной улице. Специалисты демонтировали старое покрытие.

Сейчас они готовят проезды и дорожки к укладке нового асфальта, устанавливают бортовые камни. Подобные работы пройдут в каждом микрорайоне Химок.

Так, уже закончен ремонт дорог около домов № 5 и № 6 на улице Жаринова и у дома № 1 на Центральной улице в Подрезкове. Здесь появились новый асфальт, обновленные бордюры и подходы к подъездам, свежая разметка. Также строители благоустроили прилегающую территорию.

Отметим, что всего в 2025 году в Химках обновят 22 дворовые территории.

Ранее мы рассказывали о том, что более 20 народных троп обустроили в Химках с начала лета. Новые комфортные дорожки появились во всех микрорайонах округа: в Старых и Новых Химках, а также в Сходне и Подрезково.