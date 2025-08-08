Более 20 народных троп обустроили в Химках с начала лета

Специалисты завершают обустройство пешеходных дорожек в Химках. Всего с июня они облагородили 21 народную тропу.

Новые комфортные дорожки появились во всех микрорайонах округа: в Старых и Новых Химках, а также в Сходне и Подрезково.

Сейчас на финальной стадии работы по обустройству газона проходят у домов: № 18 на Планерной, № 1 на Ватутина, № 20 на Ленинградском шоссе, а также вдоль школы № 22 на улице Микояна. Совсем скоро специалисты положат асфальт на последней в этом году народной тропе в деревне Клушино.

Отметим, что благоустройство проводят по единому стандарту: ширина покрытия — строго два метра, а обрамляет его новый бордюр. Завершают все работы озеленением прилегающих территорий.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.