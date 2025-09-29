Ремонт дороги в деревне Псарево завершили в Можайском округе

Жители деревни Псарево получили удобный и безопасный подъезд к своим домам. Работы начались в прошлую субботу и были выполнены всего за несколько дней.

Ремонт был реализован в рамках инициативного бюджетирования. Жители не только выбрали, что нужно сделать в первую очередь, но и поучаствовали в финансировании. Общая стоимость проекта составила порядка миллиона рублей. Жители деревни собрали 30 тысяч рублей, а остальные расходы покрыли областной и местный бюджеты.

Специалисты уложили на участке протяженностью около 200 метров новое асфальтовое полотно и отсыпали обочины.

Заведующая территориальным отделом Бородино Олеся Макар рассказала, что жители Псарева очень рады появлению новой дороги. «То, что люди сами участвовали и в решении, и в финансировании, — это главный результат. Мы все вместе это сделали», — отметила она.

Отметим, что по программе инициативного бюджетирования в Можайском округе также благоустраивают парк в деревне Горетово, прокладывают новую линию освещения вдоль автомобильной дороги между деревнями Рыльково и Отяково — около 900 метров.