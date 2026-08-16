Ремонт дороги от Пирогова до Подрезова в Мытищах завершат в 2027 году

На Осташковском шоссе продолжается реконструкция участка протяженностью более 430 метров — строительная готовность объекта составляет 25%. В настоящее время на объекте задействованы 19 рабочих и 21 единица специализированной техники.

В рамках строительно-монтажных работ специалисты ведут подготовку основания дорожного полотна: укладку щебеночного слоя, уплотнение смеси и подготовку к монтажу бордюрных камней. Параллельно проводятся работы по подготовке грунта на пересечении с примыкающей дорогой, созданию рабочего слоя земляного полотна и монтажу защитного футляра для инженерных коммуникаций.

Результатом реконструкции станет расширение дорожного полотна от деревни Пирогово до деревни Подрезово до четырех полос движения. На перекрестке с улицей Прибрежной в деревне Подрезово и дорогой на Ульянково будет организована бессветофорная кольцевая развязка, что позволит повысить пропускную способность участка и разгрузить транспортный поток.

Завершение строительных работ запланировано на III квартал 2027 года.