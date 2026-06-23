Ремонт дороги начался в деревне Власово в Одинцовском округе

В деревне Власово Одинцовского округа ведется обустройство дороги к жилым участкам. Решение о работах приняли после обращений местных жителей на встрече с главой муниципалитета.

В деревне Власово продолжаются работы по приведению в порядок подъездной дороги к жилым домам. Ранее жители пожаловались на отсутствие твердого покрытия и сложный проезд в любое время года. В распутицу участок размывало, а зимой машины часто застревали в глубокой колее. Также по дороге не могла проехать техника, что создавало дополнительные трудности для обслуживания домов.

Вопрос был поднят в январе во время встречи главы Одинцовского муниципального округа Андрея Иванова с жителями. После этого было принято решение включить участок в план дорожных работ. Сейчас на месте идет подготовка основания будущего покрытия.

Сотрудники подрядной организации уже сняли верхний слой грунта и приступили к формированию песчаной подушки. Далее на участок завезут щебень, после чего начнется уплотнение слоев и формирование прочного основания дороги.

Работы находятся в активной фазе и должны завершиться в течение недели. По словам специалистов, новое покрытие сделают по стандартам, которые применяются на других улицах деревни.



«Уже сняли плодородный слой земли. Продолжаем обустраивать основание из песка. В ближайшее время будет завезен щебень для создания верхнего слоя. Затем проведем расклинцовку, чтобы покрытие было таким же, как и в других частях деревни», — сказал начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог МКУ «Упрдоркапстрой» Максим Жабин.