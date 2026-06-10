Ремонт дороги начали в деревне Беляниново под Мытищами

Тротуар и новый асфальт появятся на участке Промышленного проезда протяженностью 235 метров. Работы по приведению в нормативное состояние пешеходной инфраструктуры выполняют для комфортного и безопасного прохода пешеходов вдоль частного сектора. Дополнительно восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части для удобства автотранспортного движения.

Сотрудники администрации взяли под контроль ремонт этого участка дороги. Планируемый срок завершения всех работ — 1 июля 2026 года. После проведения ремонтных работ ограничения на проезд большегрузной техники снимать не будут, ограничитель по высоте также сохранится.