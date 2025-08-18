Ремонт дороги на улице Урицкого завершился в Павловском Посаде

В округе завершился ремонт дороги на улице Урицкого. Этот участок, расположенный в центре города, долгое время оставался проблемным местом.

«До этого улица была единственной в центре города без полноценного покрытия. Раньше здесь постоянно скапливалась грязь и проезд для машин был затруднен. Проблему удалось решить благодаря замене водовода в прошлом году — это позволило провести благоустройство», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Решить проблему удалось благодаря комплексному подходу. В прошлом году были проведены работы по замене водовода, что позволило создать необходимые условия для последующего благоустройства дороги.

Обустройство дороги на улице Урицкого стало значимым событием для жителей округа. Помимо нового асфальтового покрытия, вдоль дороги был обустроен тротуар, что обеспечило безопасное передвижение пешеходов. Работы по ремонту и благоустройству дороги заняли чуть больше месяца.

Сейчас все ограничения движения сняты и жители могут полноценно пользоваться дорогой.