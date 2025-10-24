Ремонт дороги на улице 9 Мая в Химках завершат к концу года

В Химках продолжается капитальный ремонт дороги на улице 9 Мая. Специалисты уже полностью сняли старое покрытие проезжей части, установили новые бордюры, заменили люки и дождеприемники.

Сейчас проводят работы по укладке верхнего слоя асфальта. Одновременно обустраивают пешеходные дорожки. Сначала специалисты выровняли поверхность щебенкой, а затем начали укладывать асфальт. Это позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходам. На заключительном этапе ремонта установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Длина участка превышает три километра. Работа проводится на участке от 55.888780, 37.430144 до 55.910492, 37.405317.

Капитальный ремонт также продолжается на Центральной улице в микрорайоне Подрезково, Молодежной улице в Новых Химках, а также в квартале Терехово-Ивакино. Завершить все работы планируют до конца года.