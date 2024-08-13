Ремонт дороги на Советской улице завершили во Фрязине

Фото: Глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев

Дорожное покрытие на автодороге по Советской улице отремонтировали во Фрязине. Специалисты уже нанесли разметку и сделали бордюр, им осталось установить дорожные знаки.

Ранее с графиком работ по обновлению дороги возникли трудности, но сейчас ремонт завершили. Уже заменили дорожное полотно протяженностью более чем 750 метров, сделали разметку и установили бордюры.

«Данная дорога нуждалась в ремонте и об этом нам говорили жители на встречах, оставляли свои обращения в муниципальный центр управления регионом и социальных сетях. Это достаточно оживленное место, рядом находятся социальные объекты и торговые центры. Будем наращивать темпы и продолжать улучшать качество дорог в нашем городском округе», — сказал глава Фрязина Дмитрий Воробьев.

Напомним, что два года назад в округе заменили асфальт общим объемом 5,863 километра, а в 2023 году — 1,094 километра.

В 2024 году планируют обновить 2,765 километра покрытия. Сейчас работы продолжаются на улицах Пушкина, Горького и Окружном проезде.

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