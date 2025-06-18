Ремонт дорог завершили в двух микрорайонах и в центральной части Воскресенска

В Воскресенске проходят масштабные работы по реконструкции дорог. В микрорайонах Лопатинский, Новлянский и в центральной части города специалисты подрядной организации уже завершили обновление.

Сотрудники дорожных служб в ближайшее время нанесут разметку и установят искусственные неровности на Центральной улице и у Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции на Комсомольской улице в микрорайоне Лопатинский, на улицах Западной и Энгельса в микрорайоне Новлянский, а также на улице Докторова в центральной части Воскресенска.

Отметим, дороги на этих участках ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году в общей сложности в городском округе Воскресенск обновят 22 километра дорожного полотна в 68 локациях. Реконструкцию завершат к октябрю. А в Подмосковье суммарно отремонтируют около 1500 участков дорог протяженностью примерно 1500 километров. При составлении плана работ учли пожелания жителей.