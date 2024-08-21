Ремонт дорог по нацпроекту завершился в Ленинском округе

Представители Мосавтодора завершили ремонт девяти километров региональных дорог в Ленинском округе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы выполнили на трех участках.

Специалисты заменили покрытие на участке Каширского шоссе вблизи поселка Петровское, где находятся промышленные объекты и социальные учреждения. Также в порядок привели 7,5 километра дороги от улицы Первомайской в деревне Мисайлово до улицы Революционной в селе Молоково.

Кроме того, по результатам голосования на портале «Добродел», в округе обновили участок дороги в деревне Коробово, обеспечив удобный проезд к домам, конному клубу и трассе А-105.

Отмечается, что из-за высокой интенсивности движения, на всех участках использовалась износоустойчивая асфальтобетонная смесь А16Вн, что увеличит срок службы покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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