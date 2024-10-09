Ремонт дорог обсудили на выездном приеме администрации Истры

В научно-производственном комплексе «Истратех» работает порядка 100 человек. Большинство сотрудников — жители городского округа Истра. Накануне они поучаствовали во встрече в формате выездной администрации.

Для удобства сотрудников решено было провести встречу в формате выездной администрации. Наибольшее количество обращений поступило по содержанию дорог и блоку образования — темы, актуальные для Павловской Слободы.

Это одна из самых густонаселенных и промышленно-развитых территорий на всем северо-западном направлении Московской области.

Отметим, что «Истратех» находится вблизи Павловской Слободы. Комплекс успешно работает на территории муниципалитета уже почти 20 лет.

Здесь производят оборудование для инженерных систем зданий и сооружений, сферы ЖКХ и промышленных предприятий. При этом компания стремительно развивается и открывает новые линейки продуктов в рамках импортозамещения. А значит, создает и новые рабочие места.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».