Ремонт дорог начали в двух деревнях в Воскресенске

Плановая кампания по ремонту и содержанию дорожной сети продолжается в муниципалитете. На этой неделе работы стартовали в деревне Медведево и селе Новлянское.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» выполняют отсыпку дорог, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд. Также ведутся работы по отсыпке обочины на дамбе по улице Строителей в микрорайоне Цемгигант. Все работы идут по графику, подрядчики стараются выполнить их качественно и в срок.

Помимо ремонта дорог, специалисты учреждения занимаются повседневным содержанием городского округа Воскресенск: выполняют ямочный ремонт, проводят уборку территорий, косят траву, занимаются обслуживанием детских площадок и остановок общественного транспорта, а также обновлением дорожной разметки. Работы направлены на поддержание порядка во всех населенных пунктах.